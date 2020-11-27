積極打造特色門市！知名連鎖咖啡星巴克27日宣布，位於台北時代寓所飯店一樓的星巴克「時代寓所門市」，將於12月2日盛大開幕，該店鄰近捷運善導寺站四號出口，不僅交通便利，也是星巴克目前唯一一間入駐飯店的門市，整體裝潢風格也呼應飯店，營造出雅緻、高貴的氛圍！

在產品結構方面，星巴克表示，時代寓所門市特別導入「氮氣系列（Coffee&Tea on Tap）」飲品專案、「酒精專案」及「現烤專案」，除供應「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」四款氮氣系列飲品外，也有紅白酒、氣泡酒及啤酒飲品，搭配新鮮的現烤麵包與餅乾，從早到晚都能在時代寓所門市享受不同的情調。

為歡慶時代寓所門市開幕，星巴克表示，開幕首日凡購買時代寓所旅人穿梭馬克杯（16oz）或旅人映象馬克杯（3oz），即免費招待中杯美式咖啡乙杯；開幕首兩日於星巴克時代寓所門市打卡”Meet [email protected]時代寓所”並成功上傳FB或IG，可享點購氮氣系列飲品乙杯可免費升級優惠乙次。

另外，凡於星巴克時代寓所門市當日單筆消費滿600元發票，即可獲得星巴克行李掛牌乙組；憑單筆消費滿1,200元發票，即可獲得星巴克永續循環試飲杯乙個。

據星巴克介紹，時代寓所門市（台北市中正區林森南路7-1號）特色是挑高的大門入口，一進入門市映入眼簾的是沿著牆面窗框的ㄇ字型樑柱，以細緻的銅色烤漆條收邊，搭配門市內牆面由上至下淺灰至深灰的漸層式色彩，門市內中央的中島吧檯，背景以重複性銅面圓管線條組成多層次展面，吧檯則以冷色調的大理石檯面與整體的金屬色系對比，形成視覺焦點。

此外，在藝術牆面部分，星巴克也邀請在地藝術家以真實的咖啡樹枝，經過特殊處理後結合鮮豔的立體藝術編織品，呈現出咖啡植栽的變化，希望讓顧客在門市空間、藝術作品與夥伴的連結中，找到他們的專屬記憶。

(工商 )