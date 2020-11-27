味全龍擴編選秀花750萬選到富邦悍將內、外野皆能守的工具人陳品捷，他在2017年選秀就是獲得時任富邦總教練的葉君璋賞識，以第二指名選進，龍隊總教練葉君璋表示對陳品捷印象佳，而富邦球團雖然不捨，但也祝福陳品捷未來有很好的表現和發展。

陳品捷曾經打過小聯盟，2017年加入中職後前2年表現出色，只不過近2年沒有打出好成績，尤其今年只剩22場出賽、打擊率1成79，葉君璋表示，「品捷可以到外野、內野加上打擊都不錯 ，跟他相處覺得這個人各方面都不錯，因為郭天信剛當完4個月的兵，球隊接下來又要放假2個月，所以明年會先讓品捷在外野。」

陳品捷則表示很謝謝富邦球團這幾年照顧和教練團指導，但最要謝謝的還是葉總跟龍隊的青睞，會跟以前一樣最好準備，幫新球隊拿下每一場比賽。

富邦球團則表示，「陳品捷在17年旅外歸國獲得富邦球團選中後，第一年就成為球隊即戰力，並曾代表中華職棒赴日參加亞冠賽，這幾年為球隊貢獻良多。品捷被味全挑中之後，球團雖然不捨，但祝福品捷未來有很好的表現和發展。」

(中時 )