男星高以翔去年11月27日在大陸錄節目《追我吧》中，不幸昏倒過世，享年35歲，而今是高以翔逝世1周年，親友和粉絲至今仍悲慟不已，高以翔生前的女友Bella在IG悲曬藍玫瑰，粉絲則到高以翔錄影倒地的花圃獻花致意。

高以翔過世周年，親友、粉絲都沒有停止對他的思念，高以翔生前的女友Bella在IG限時動態悲曬藍玫瑰，粉絲則到高以翔在昏倒的事發地，擺上他的照片、鮮花、卡片和高以翔愛吃的食物致哀，也有粉絲在各城市大樓播放高以翔的紀念影片。

粉絲到高以翔錄影倒地的花圃獻花致意。（圖／取材自微博）

高以翔哥哥高宇橋在微博PO文：「謝謝你們的愛，讓這份天使心延續下去，讓愛飛翔。」好友藍鈞天則發文寫下：「一年了，你在遠方還好嗎？我們都好，很想你，所以大家做了首歌給你。封面照片我選的，因為對我來說你只是去旅行，而我們一定會再見面的！」令人鼻酸。

藝人袁詠琳、吳建豪、許晉豪則錄製新曲「一起走過」，來表達對高以翔的思念，袁詠琳也感性寫下對高以翔的思念：「我們只希望用自己的方式，用你最愛的音樂曲風，做一首歌表達我們對你的想念和愛。」

(中時新聞網)