今天是美國感恩節過後傳統的黑色星期五購物日，你知道嗎？跟上購物潮了嗎？想買彩色口罩不知往哪去選購？想要HomePod mini卻不想等到2021年，你有更好的選擇啦！

露天拍賣eBay海外購物將HomePod Mini從海外送來台灣。（露天拍賣提供／黃慧雯台北傳真）

露天拍賣eBay海外購物 HomePod Mini不用等明年

蘋果今年發表新款智慧音箱Apple HomePod Mini，目前至台灣蘋果官網下訂，預計都要到2021年1月中才能到，露天拍賣eBay海外購物即日起至11/29推出『Black Friday年度黑五掃貨節』，11/27黑五當天限量推出Apple HomePod Mini，現貨瘋狂價只要$2,999，免運直送來台，結帳使用Pi拍錢包再享有4%超高P幣回饋，好康回饋無上限。

露天拍賣eBay海外購物11/27黑五當天共有三個時段限時下殺，包括11/27 00:00、10:00、22:00，限量開搶Apple HomePod Mini只要$2,999，搶不到優惠沒關係，露天拍賣eBay賣家同樣有現貨提供給你，這週買下週就能拿。

PChome 24h購物 11/28開賣美德迷彩口罩。（PChome提供／黃慧雯台北傳真）

PChome 24h購物 11/28開賣美德迷彩口罩

特殊色口罩夯！PChome網路家庭旗下PChome 24h購物公告將於11/28(六)上午10點，全台獨家首賣「美德豪迷彩彩色口罩」，此次攜手美德於站上首發上架，推出限量價2盒888元，每盒50入，每組帳號限購一組，此款口罩以「數位迷彩」為設計主軸，充分傳遞迷彩元素的「戰鬥精神」，且搭配同色系耳掛繩和透氣度極佳的面料，整體質感更升級，可為日常防護增添帥氣元素，且即日起至11/30，使用 Pi 拍錢包綁指定卡消費可享5%P幣回饋，12/1前使用APP下單購買再享超好康，登記即有機會獲得LG 55型OLED 4K AI語音物聯網電視。

松果購物鎖定彩色口罩風潮，開賣多款彩色口罩。（松果購物提供／黃慧雯台北傳真）

迎聖誕安心防疫 松果購物16款聖誕口罩應景開賣

時序即將邁進冬季，新冠肺炎疫情也在多國再度爆發，在疫情尚未趨緩之際，也將迎接年末大節的聖誕節，公衛專家進一步警告假期聚會恐會加速疫情蔓延。台灣目前防疫措施也要持續戴口罩﹑保持社交距離﹑邊境管制以及隔離措施等。松果購物觀察到自9月起陸續開賣玩色系列口罩，進一步從下單量發現，口罩的關鍵字搜尋量及下單量每月均成長3成，其中圖案﹑特殊款式的口罩更占口罩銷量達7成；看準防疫需求仍然高以及節慶款口罩的熱潮湧現之下，松果購物即日起搶先推出16款限定「聖誕口罩」，以讓全民都能夠在疫情之下仍能享受全年最有節日氣氛的聖誕節的喜悅。

(科技)