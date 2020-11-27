李李仁到場祝賀連晨翔發片大賣。（吳松翰攝）

連晨翔今（27日）舉辦新EP《百分百》發片記者會，他去年被拍到幫梁以辰搬家，還帶女方見家長，當時他否認戀情，強調只是「朋友間的幫忙」；記者會上追問單身多久，28歲的連晨翔坦言已一年，分手原因「就覺得個性的關係」，雖沒有正面說出對方名字，但對照時間軸，似乎間接承認過去和梁以辰有過一段情。

雖然單身，但晨翔早為自己的人生規劃結婚時間，「差不多32、33歲，也可能閃婚」，笑說結婚一定會公開，因為這樣才會有紅包拿，並表示婚後一定不會干涉未來老婆繼續工作，「之前有個朋友就希望老婆在家顧小孩，老婆會抱怨不開心，我是想要有自己的經濟能力可以養家，但會讓對方有選擇，干預別人的人生滿不OK的」。

連晨翔 新EP《百分百》發片記者會，邀請李李仁擔任嘉賓。（吳松翰攝）

晨翔透露爸媽不急催婚，但連媽媽卻對他挑選對象訂下高標準，「我媽希望我一直單身吧，我媽像糾察隊，（看到新聞報導我緋聞）一定會問，然後跟我說『現在工作是最重要的』，有女朋友也會說『你不要給我帶回來』，很嚴格」，好奇媽媽挑選將來媳婦的標準及長相？晨翔笑回：「要長相有個性的，圈內符合標準的只有林青霞。」

今記者會邀請與連晨翔合演的電視劇《以你為名的青春》中、爸爸角色的李李仁到場，李李仁以演藝圈中的「父親」身分送上祝福，預祝連晨翔新專輯大賣。有趣的是，李李仁在記者會上不忘替老婆陶晶瑩的演唱會門票明開賣宣傳，並邀連晨翔欣賞他老婆明年二月攻蛋演出。連晨翔將於12月6日在台北西門町舉辦簽唱會，邀請許久不見的歌迷到場同歡。

(中時 )