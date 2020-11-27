久旱不雨水情嚴峻，苗栗縣政府水利處27日指出，台灣自來水公司第3區管理處，將利用縣府已施作的後龍溪伏流水取供設施，辦理緊急取水工程，設置臨時淨水及供水設施，預計明年1月底完工後，可提供每日5000至1萬度的用水量，增加民生用水取供水源，延長抗旱能力。
今年無颱風帶來顯著雨量，苗栗縣政府指出，經濟部水利署及相關單位已於今年7月提前應變節水調度，但因反聖嬰現象持續發展，預估明年春雨可能偏少，將進入枯水期，接下來面對的乾旱挑戰將更為險峻，且依氣象局研析後續降雨機率相對減少，因此提前部署準備抗旱。
水利處指出，台灣自來水公司第3區管理處，將利用縣府已施作的後龍溪伏流水取供設施，辦理｢苗栗縣後龍溪伏流水緊急取水工程｣，設置臨時淨水及供水設施，增加民生用水取供水源，並藉以延長水庫蓄水供水時程，工程預計明年1月30日完工，工程完成設計，自來水公司近日將進場施工。
水利科表示，工程將設置臨時淨水處理及自來水加壓設備，其中包含原水沉水式電動抽水機、過濾桶槽、加藥設備、儲藥槽、安全圍籬設施等，完工後，每日可提供5000至1萬度的用水量，各項設施屬可拆移設施，後續也能移設再利用，呼籲鄉親珍惜水資源，共同養成節水好習慣。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。