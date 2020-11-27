台灣自來水公司第3區管理處，將利用縣府已施作的後龍溪伏流水取供設施，辦理｢苗栗縣後龍溪伏流水緊急取水工程｣，水利處指出，工程預計從原機房（圖左）拉水管取水，於高灘地設置臨時淨水處理設施。（苗栗縣政府水利處提供／巫靜婷苗栗傳真）

久旱不雨水情嚴峻，苗栗縣政府水利處27日指出，台灣自來水公司第3區管理處，將利用縣府已施作的後龍溪伏流水取供設施，辦理緊急取水工程，設置臨時淨水及供水設施，預計明年1月底完工後，可提供每日5000至1萬度的用水量，增加民生用水取供水源，延長抗旱能力。

今年無颱風帶來顯著雨量，苗栗縣政府指出，經濟部水利署及相關單位已於今年7月提前應變節水調度，但因反聖嬰現象持續發展，預估明年春雨可能偏少，將進入枯水期，接下來面對的乾旱挑戰將更為險峻，且依氣象局研析後續降雨機率相對減少，因此提前部署準備抗旱。

水利處指出，台灣自來水公司第3區管理處，將利用縣府已施作的後龍溪伏流水取供設施，辦理｢苗栗縣後龍溪伏流水緊急取水工程｣，設置臨時淨水及供水設施，增加民生用水取供水源，並藉以延長水庫蓄水供水時程，工程預計明年1月30日完工，工程完成設計，自來水公司近日將進場施工。

水利科表示，工程將設置臨時淨水處理及自來水加壓設備，其中包含原水沉水式電動抽水機、過濾桶槽、加藥設備、儲藥槽、安全圍籬設施等，完工後，每日可提供5000至1萬度的用水量，各項設施屬可拆移設施，後續也能移設再利用，呼籲鄉親珍惜水資源，共同養成節水好習慣。

(中時 )