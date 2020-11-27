台中七期近來土地交易熱力四射，最新一期實價登錄資料揭露，今年除有中悅建設於8月豪擲26.78億購入惠國段土地外，永豐國際開發也在7月海砸17.88億，買進市政北二路與河南路口南側的惠民段1064坪精華地。台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，七期2020年土地交易總金額，至今已達250億，已創下歷年最高金額，且與2015年的39.2億低谷相較，增長逾六倍！總面積更超越去年的9294坪，首度衝破萬坪關卡來到10,908坪，不論總金額還是總面積，均雙雙締造實價登錄以來的史上新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年七期的土地交易不斷刷新紀錄，導因於一個必然及一個偶然。一個必然是近年七期的豪宅與商辦，受到歸國台商及企業的大力追捧，一般中低總價物件也因在地自住、就業買盤紮實開出紅盤。受銷路順暢激勵，建商必然踴躍購地，甚至連北部建商都接連南下台中搶食大餅，遂掀起七期的購地大戰，只要市場上有形勢方正且稍具規模的土地釋出，建商無不斥資重金收歸囊中，使七期的土地交易總金額與總面積於2019、2020連續兩年改寫歷史紀錄。

一今年恰好有近2600坪的達新雨衣舊廠土地釋出，加上另有惠宇建設惠國段、鉅本建設惠民段、新力旺惠順段等逾900坪的大型基地轉手，才一舉將今年七期的土地交易量拱上高點。由於第四季向來是民眾及企業購置不動產的旺季，因此張旭嵐預估，今年七期全年的土地交易總金額，極可能飛躍300億大關，交易總面積亦可望穩穩突破1.2萬坪，樹立前所未有的歷史高度。

不僅土地交易總金額、總面積兩數據締造新猷，今年七期土地單價也有機會再攀高峰。台中知名建商聯聚建設日前以約28.6億，購入聯聚瑞和大廈旁的936.8坪精華地，換算單價超過300萬，目前實價尚未揭露，但已過戶，若將該筆交易納入計算，則今年七期的平均土地買賣單價，將從目前的229.2萬躍升逾235萬，力壓2014年的232.8萬成為七期地價新高水位，交易總金額及總面積也將攀升至278.6億及11,844.8坪，續寫歷史標竿，顯示今年七期的土地交易盛況空前。

在土地稀缺的情況下，現今七期地主多半待價而沽，所以往後七期精華區的土地價位將從300萬/坪起跳，房價也會因反映地價成本而有所上漲。陳裕方進一步說明，與上一波高峰由豪宅領軍的情況不同，今年七期的房市盛況，是因商辦、豪宅及低總價精品宅百花齊放使然，據此推估將來業者推案，應會維持產品的多元性以聚集各方客源，而不會把雞蛋都放在同一個籃子內。

(時報資訊)