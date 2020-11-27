經濟部統計處公布，今年1-9月資訊電子工業產值為歷年同期新高。今年1-9月在新興科技應用擴展及遠距商機帶動下，資訊電子工業產值為3.5兆元，年增9.8%，其中，積體電路業年增23.2%，為主要貢獻來源；電腦電子產品及光學製品業年增7.2%，主要來自電腦業之貢獻。

經濟部統計處指出，新興科技應用持續為積體電路業帶來商機，帶動今年1-9月積體電路業產值為1兆2,755億元，創歷年同期新高，年增23.2%。

半導體封裝及測試業同創新高，因上游IC設計及製造訂單湧進，1-9月半導體封裝及測試業產值達3,626億元，為歷年同期新高，年增4.5%。

液晶面板及組件業部分，今年隨各國面板廠逐漸收斂產能，價格持續上漲，加上宅經濟與遠距商機持續發酵，液晶面板及組件業走出低潮，產值逐漸好轉。

印刷電路板業及印刷電路板組件業方面，疫情帶動企業加速數位化建置，加上臺商回臺及宅經濟效應挹注，印刷電路板業及印刷電路板組件業出貨動能增溫，1-9月產值各增7.9%及32.1%。

電腦製造業部分，3月起肺炎疫情擴及全球，催化遠端辦公及教學需求拉升，帶動電腦製造業3~9月產值年增率均維持雙位數成長。電腦週邊設備業，也因電腦及筆電等週邊產品增產，加上雲端儲存設備需求擴增，1-9月產值年增9.9%。

經濟部統計處表示，今年我國資訊電子貨品出口增幅優於各國，因疫情帶動遠端商機崛起，加上半導體高階製程需求強勁，我國未因疫情停工，充分供應市場需求，加上臺商回臺擴增產能效應，今年1-9月資訊電子貨品出口年增17%，表現優於主要國家。就主要出口項目觀察，我國、南韓、新加坡及香港均以積體電路占比居首，中國大陸以手機、自動資料處理機及附件占比較高。

(時報資訊)