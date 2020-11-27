2020台北金融博覽會今於世貿一館熱鬧開幕，展期到至29日。2020台北金融博覽會匯聚超過百家金融機構，共同規劃4大展區，包括金融理財、多元投資、金融應用、議題主題館，更邀集謝金河、呂宗耀、顏炳立等48位財經投資名家，為民眾帶來2021年股票、基金、ETF、黃金與房產、危老都更等趨勢及投資展望，共36場免費講座。

開發金(2883)在2020金融博覽會以永續主題的「開發金控-永續金融館」，以氣候變遷切入，對外溝通在極端氣候下的金融業應該如何因應，同時呈現子公司的相關業務成績，包括綠色金融、綠色投資及普惠金融。開發金控數位長Ketan Samani（石凱騰）在博覽會上分享「企業數位轉型：移動即服務與未來成長動能」（Digital Transformation for Mobility and Momentum）。他表示，後疫情時代，數位轉型與ESG（環境、社會與公司治理）這兩項議題對企業的重要性更甚以往。近來面對氣候暖化、新冠肺炎等來自環境、傳染病的威脅，來自企業內、外利害關係人的期待愈來愈高，數位科技則扮演了關鍵角色，可助企業一臂之力。石凱騰舉金融產業為例，導入數位科技，可有效強化金融業對ESG的投資動能，檢視旗下的投資組合，並持續為客戶提供永續產品及服務，他也同時分享自己曾於亞太、中東及非洲帶領企業數位轉型的案例，例如成功帶領埃及銀行建構中東與非洲地區的數位業務，並為新加坡電信集團開發消費者數位生態系統。

台新金(2887)與特力集團雙強聯手，結合特力集團旗下特力屋、特力和樂HOLA及hoi好好生活等選品，透過VR技術打造了未來傢俱商城，將虛擬的消費場景，真實帶進消費者生活之中，讓消費者即使宅在家中，也能沈浸在擬真的傢俱購物天堂。而這樣的創新服務，在展覽現場就吸引了許多好奇的民眾爭相排隊體驗，多數人對於VR傢俱館中可以隨喜好更換傢俱品項、顏色，材質，快速準確的挑選適合自己的傢俱擺件感到新奇有趣；另外為了提供最佳的購物體驗，台新銀行全臺首家推出VR結帳模擬流程，讓體驗者從挑選傢俱到結帳，都能在虛擬商城中直接完成，同時還能依照自己的購物需求，選擇專屬的優惠推薦以及分期、貸款服務。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，現代人十分忙碌，期盼富有溫度及人性化的服務來協助提升生活品質，該行與特力集團同時觀察到民眾的需求，藉由數位服務上的創新合作，將生活購物與金融結合，讓金融服務更貼近民眾生活需求。而特力集團企業資料技術暨客戶分析管理部副總經理陳駿楠亦指出，特力集團近年來積極進行數位轉型，透過AI、物聯網及VR等技術的導入，就是希望藉此更貼近市場脈動，優化消費體驗，進而提升品牌信任度，本次與台新銀行的合作，正是實踐這份服務信念的具體行動。

(時報資訊)