網紅家家(王盈)昨晚疑似因直播過程大走光，讓渾圓2點當場彈出見客，無預警關閉IG帳號，震驚13萬死忠粉絲。更慘的是，她直播露點4秒片，也遭人備份網路瘋傳，加上先前男友「大衛雕像露鳥」事件，也讓外界質疑她有炒作之嫌。

網紅家家日前不慎在直播過程中，小可愛上衣整片滑落露2點，讓她一時間成為網路熱搜人物，但不只外界質疑她炒作，連網紅橫綱凱咪都PO文說：「今天新聞瘋傳家家的直播四秒走光影片，我看了，這很明顯就自己解開的呀，上次男友露鳥，這次換自己，下次會不會上音樂課外流。」喊話家家快點專訪出道比較實在。

家家身材火辣。(取自家家IG)

不過有一位粉絲就看不下去，在Dcard留言為家家喊冤，也點出除了粉絲，平常人不知的家家努力一面，「男友的事我不知道是不是意外，但我看的出來她事後很努力洗白，畢竟網紅還是得揭業配賺錢，不會想做出這些毀損形象斷自己財路的事。」

這位粉絲還說，形象一旦被毀，再紅也沒用，沒有廠商會再找她，「所以說她是故意的人，可以想想看我上面說的這點，會發現她其實沒有理由這麼做，不論你信不信，我都認為她是受害者。」希望外界能多點同理心。

(中時新聞網)