台北市府經「工作與家庭平衡」、「友善孕育措施」、「職場安全之性平友善措施」等八大項指標評核，肯定玉山促進性別平等，善盡關懷員工之企業社會責任。

玉山金控人資長王志成表示，為實踐「成為世界一等的企業公民」的願景，玉山長期致力於建立多元、平等、包容的環境，保障勞動人權，創造友善與幸福的工作場域，依循聯合國永續發展目標SDGs，將「性別平等」列入具體目標，訂定「鼓勵晉用女性擔任管理職」、「重視女性家庭照護」等策略方向。2020年新任總經理由原玉山銀行財務長陳美滿接任，為玉山金控首位女性總經理。

人才是先行指標，也是關鍵指標，玉山金認為同仁是企業最重要的資產，對同仁的重視，是一個企業最重要的價值展現。一直以來相信「先有滿意的同仁，才有滿意的顧客」，致力推動平等的招募任用、反歧視的晉升調薪、多元的福利保障、完善的福利措施及友善的母性照顧措施。北部大型辦公大樓設置哺集乳室，皆通過台北市政府衛生局「優良哺集乳室認證」；首創「玉山寶貝成長基金」，提供每胎10萬元生育補助，申請後一次發給，不限胎數；並提供優於法規60日產假、6日陪產假及育嬰留職停薪制度，期許能充分發揮社會正向影響力，成為同仁快樂的第二個家。

玉山金指出，該金控長期秉持誠信正直、專業負責，堅持穩健正派的用心經營，在邁向永續發展的道路上，懷著成為「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」的使命，用心深耕ESG領域。得獎是榮譽、也是責任，玉山將持續提供工作與家庭平衡措施，重視職場安全，鼓勵多元共融，兼顧社會責任與綜合績效。面對任何挑戰與機會，將持續堅守核心價值，整合內外部資源及合作夥伴的力量，攜手邁向美好的未來。

(工商 )