針對近日傳出國立故宮博物院擬改隸屬文化部，且可能改名為「華夏博物館」、「亞洲博物館」一事，故宮今（27）日發出聲明表示，並未列入行政院組改討論議題中，但因應數位時代，故宮內度將做組織調整，轉型為21世紀博物館。

故宮調整重點有四個：一是增設「數位資訊室」，提升數位業務為一級單位；二是增設「綜合規劃處」，加強總體策略研發及國際交流業務。

三將原「書畫處」與原「圖書文獻處」合併為「書畫文獻處」，主掌書畫與古籍文獻藏品之研究、策展與管理等；四將「安全管理室」單位減除，業務分別移入職能類同的登錄保存處與展示服務處。

故宮表示，為強化數位業務要求，故宮依「中央行政機關組織基準法」規定，以整體配合、職能類同及規模適中等原則，積極檢討修正處務規程，以強化內部單位整體規劃與組設功能。本次調整以維持內部一級單位7處5室數量不變動，編制員額368人數量不變動為原則，已於19日函報行政院核定中。

(工商 )