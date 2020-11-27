知名製作人陳建騏26日受邀「TIFA台灣國際藝術節」在國家音樂廳舉辦「一人之海」音樂會，他邀來旗下歌手金曲歌后魏如萱、柯智棠、許含光、Crispy脆樂團全員到齊為老闆獻聲助陣，吸引2000名粉絲力挺。魏如萱（娃娃）特別上台獻唱〈Ophelia〉、〈風那封不知所云的情書〉，獲得好評，娃娃表示當天開唱前，卻發生在演唱會上必備的專業耳機突然掉了，她心情慌張、不知所措。

她安慰自己雖然在台上會聽不到，豁出去：「不管了啦，用盡全力到唱完。」事後自責：「自己的演唱會就算了，在國家音樂廳第一次表演耶，又不能喊停，而且我必須帶著意象的情緒走每一步，我的心情非常複雜。」她當下不斷在想該怎麼辦，腳在發抖，鼻孔不自覺的撐大，全身冒冷汗，同時又要冷靜的唱歌，無奈：「我真的聽不到細節，很怕走音和飄掉，越唱越大聲，巨大到我可能不用麥克風都可以的那種音量。」

她靠著豐富演唱經驗，臨危不亂，完美演出，粉絲紛紛留言「超好聽！」，她感動：「這是一個非常難忘的演出，也是個非常的考驗，謝謝一起站在台上的大家，謝謝所有工作人員。」最後自嘲：「陳建騏的一人之海，魏如萱的一人之唉。」

而娃娃出道17年，上週把2007年首張個人專輯《La Dolce Vita 甜蜜生活》重新數位上架，因當年唱片公司結束營運而消失在數位平台上，許多樂迷朋友敲碗希望能完整聽見魏如萱所有專輯，好多音樂決定把版權重新買回，終於讓這張13年前的好作品再度出土，回首當年從「自然捲」樂團轉向個人出輯的心情，她形容：「那時候心情是很緊張的，因為之前都是兩個人一起，而變成一個人要發行專輯，有些習慣要再重新建立一個新的樣子。」

(中時 )