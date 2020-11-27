竹南國中校外踏查課程，帶領同學赴竹南慈裕宮了解在地文化建築之美。（謝明俊攝）

竹南國中校外踏查課程，赴陳家古厝了解在地文化。（謝明俊攝）

竹南國中校外踏查課程，安排學生參觀傳統金紙製作過程。（謝明俊攝）

竹南國中踏查課程，安排學生赴塭內濕地了解環保生態重要。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中推動深耕教育讓學生對自己從小生長的環境有更深度了解，特別安排7、8年級全體學生，利用27日段考結束後時間，赴竹南慈裕宮、陳家古厝、塭內濕地、竹南垃圾焚化爐等地，實地學習在地文化、環境保育等觀念，讓同學除了課堂學習外，有更寬廣的學習經驗。

竹南國中校長郭芳江從去年舉辦踏查活動，獲得師生以及社區的正面回饋，今年更以在地國際課程的「濕地踏查」，與旅讀竹南課程的「探訪慈裕宮」課程設計，獲得教育部學前及國民教育署補助「學校辦理推展優質戶外教育路線」計畫，除在校內持續辦理踏查課程外，也開放外校師生申請本計畫課程，透過學校規劃的戶外教育課程，共同認識竹南在地文化、推廣環境保育理念。

27日下午，校方利用段考後的半天下午空檔，帶領7、8年級學生走出校園、走入社區，其中，7年級的踏查行程結合生活美學、旅讀竹南與在地國際等，帶領學生從美學的角度欣賞慈裕宮之美、從歷史的脈絡認識慈裕宮與在地先民奮鬥發展的歷程，培養學生對在地文化的認同。

第2線則安排參觀垃圾焚化爐、竹南資源回收場，進行一場震撼教育，讓學生親眼見證日常生活所製造的龐大垃圾，對環境造成負擔。

八年級的踏查行程則由竹南塭內社區發展協會的講師，在竹南濕地為學生帶來生態解說，並規劃淨灘活動，身體力行環境保育的關懷，為維護濕地與海洋環境盡一份心力！

竹南國中深耕課程已邁入第三年，「旅讀竹南」透過閱讀教育與踏查認識在地文史，「在地國際」搭配外師發展兼具雙語與國際教育的課程，「創意自然」透過每個學期的不同主題進行科學實作探究，「生活美學」在課程中創造美感生活。

竹南國中校長郭芳江表示，以往戶外教學總在回到學校就畫上句點，我們則期望讓戶外的實地踏查成為孩子們關懷社會、環境的起點，回到校園後，透過老師們的課程設計，持續深化討論、製作成果報告，將課程的理念落實在校園與日常生活中。

(中時 )