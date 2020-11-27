福建漁船救助台灣潛水員。（照片由國台辦提供）

被福建漁船救上船的4名台灣潛水員。（照片由國台辦提供）

台灣海巡署獲報後，將4名台灣潛水員接回。（照片由國台辦提供）

福建省漳州市東山縣漁船「閩東漁62206」11月19日在海上作業時，救起4名台灣科研機構潛水作業人員。大陸國台辦今天披露了更多援助細節。

2020年11月19日15時許，閩東漁62206船在東經118°24.800′北緯23°06.500′附近海域作業，正在駕駛室瞭望的佘慶水船長發現，遠處有4個漂浮的黑點向漁船靠近，判斷可能海上有落水人員，立即組織駕駛漁船靠近。

船長佘慶水確認是4名落水人員後，馬上組織船員開展救援，通過拋出船上的泡沫浮球和繩索，由於海上風浪較大，給救援帶來一定的困難，經過一個多小時的救援，最終將4名落水人員救上船。

4名落水人員被救上船後已是精疲力盡，船長佘慶水馬上組織船員安排熱水保暖，準備熱飯熱菜讓4人補充體力。飯後，船長佘慶水向4人瞭解情況，該4名落水人員是台灣人，搭乘遊艇在澎湖潛水進行科研作業，因為受潮流影響，與母船失去聯繫，已經在海上漂流了6至7小時。

落水人員詢問船長佘慶水是否有辦法幫忙聯繫台灣漁船，恰巧佘慶水有台灣的朋友，立即使用微信聯繫了在台灣的朋友，通過朋友向台灣海巡署報告，於當日17時30分左右，台灣海巡署船艇到達該海域，並將4人接回。

救助完該4名台灣人員後，閩東漁62206船在海上進行自我隔離，目前，沒有船員發生發燒、咳嗽等症狀。待隔離滿14天後，漁船再行進港。

(中時 )