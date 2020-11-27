記者提問觸及痛處 川普飆罵

美國總統川普在位時間所剩不多，心情也沒太好。他周四在白宮舉行記者會時，開了被媒體判敗選以來的首例，首度接受記者提問。

不過，據《每日郵報》（DailyMail）27日報導，川普在路透白宮特派記者梅森追問說，他會不會承認輸給拜登時大動肝火，強調自己是美國總統，罵他是「哪根蔥」（lightweight），並警告對方「千萬別這樣跟總統說話」。

川普後來說，「認輸很難」，但坦承要是選舉人團（Electoral College）投給拜登，他會離開白宮。可是他不願表明，會不會出席拜登的就職典禮。此外，川普也始終沒有承認，那就意味著他輸了。

事實上，川普在和媒體記者交鋒的25分鐘記者會裡，壓根就沒有承認敗選，並表示會繼續堅持自身的法律論點。川普說，一直到拜登就職前，他仍是美國總統。不過，現在只剩55天。而他承認，時間過得很快。

他不厭其煩地闡述未經證實的陰謀論，說投票機把要投給他的票給了拜登，並抱怨選舉「舞弊」。川普強調，拜登會獲得破紀錄的8,000萬票，都是靠大規模舞弊而來。雖然川普不斷打官司，設法推翻決戰關鍵州的選舉結果，但至今仍徒勞無功，最後他承認，「時間不在我們這邊」。

(中時新聞網)