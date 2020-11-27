民眾汽車拋錨停在路邊，中市警局霧峰分局萬豐派出所員警陳誌國巡邏見狀，立即停車幫忙，過程中也被路人拍下，傳到社群臉書貼文讚揚。 （霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

兩位民眾日前在中投東路一段，車頭冒煙，拋錨路邊，且連引擎蓋都無法順利打開，中市警局霧峰分局萬豐派出所員警陳誌國巡邏見狀，立即主動幫忙將引擎蓋打開，讓引擎散熱，整個救援過程被路過民眾目擊，將警方善舉轉傳到社群臉書貼文讚揚，近七百人按讚並紛紛留言：好警察你真棒。

兩位女性民眾，日前在中投東路一段與豐正路口，因引擎蓋冒煙立即暫停路邊，但引擎蓋無法順利打開，兩位皆一籌莫展，著急得很，中市警局霧峰分局萬豐派出所員警陳誌國開著巡邏車經過，見狀立即開啟警示燈，主動趨前關心詢問是否需要警方協助。

員警陳誌國立即嘗試著打開引擎蓋，不料打開後，引擎蓋頂桿也故障，無法撐起引擎蓋，陳員靈機一動，隨手撿起路旁的木棍充當頂桿，引擎室才得以快速散熱，陳員雖是警察，但平常對汽車也有研究，判斷應該是水箱散熱系統故障，造成引擎無法散熱而冒煙，若再行駛，引擎一定炸缸，立即幫忙聯繫拖吊送修，讓二人感激不盡，過程中也被路人拍下，傳到社群臉書貼文讚揚。

霧峰分局長陳家銘表示，民眾於駕駛上路前，應確實做好車輛檢查及保養工作，倘若遇到交通狀況無法及時排除，應放置故障警示，警告往來車輛，並可撥打110報案專線請警方到場協助。

(中時 )