柯文哲在簽署合作備忘錄後，視察學生教育訓練過程。（李俊淇攝）

為發展技職教育特色與優勢，北市教育局及所轄4 所公立技職高中與日立冷氣今（27）日三方一同簽署合作備忘錄，以提升教學專業設備、培育實務專業技術人才及強化國際技能競賽選手的競技力，市長柯文哲表示：「台灣的技職教育需要重新佈線，希望透過與企業合作去解決結構性失業問題」

備忘錄內容包括「學生專案培訓」、「教師增能研習」、「業師到學校教學」、 「企業實務見學」、「優秀學生獎助」、「產業參訪試探」及「菁英專業實習」等 多項交流合作方案。簽署活動後也由南港、大安、木柵和內湖工業職業學校學生進行維修和安裝的訓練，而一旁關看的柯文哲則不斷對工作安全的部份提出詢問。

柯文哲表示，日立冷氣自創業50餘年來，充份發揮企業的社會責任，提供友善的工作環境，為台灣的人材培育盡了很多的努力。未來也將引進業師授課、實習的機會和提供獎助學金為北市培養更多專業人材。

柯接著說，從2011年開始日立冷氣已捐出1,190 萬元用於「設備改善、 訓練課程及國手補助」等合作項目，累計提供1800名學生參與節能技術實務課程訓練，另也針對116 名教師完成技往升級培訓；而4名參加國際技能競賽的國手訓練經費，也是由該公司提供。

北市教育局股長余品瑩表示，簽署合作備忘錄後希望4所學校的冷凍科的學生都有機會進來做教育訓練，而不僅只限於暑假期間，但日立冷氣公司另也幫業界經銷商的員工做訓練，所以在時間和空間上仍需做進一步的洽談。

(中時 )