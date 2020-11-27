重返英雄島的老兵在「破百」、「破冬」的懷念美食中，重溫昔日戍守前哨的難忘回憶。（金門縣府觀光處提供）

懷念美食「金門高坑牛肉麵」讓人齒頰留香。（金門縣府觀光處提供）

飄香65年的金門高坑牛肉麵，一直是老兵念念不忘的地方美食。（金門縣府觀光處提供）

縣府觀光處副處長許績鑫與味丹企業代表速食麵行銷經理程睿翔一起為活動加油打氣。（金門縣府觀光處提供）

「2020金門老兵召集令」活動強強滾，味丹企業贊助2000碗與金門「高坑牛肉店」聯名研發的「朕一品金門高坑牛肉麵」泡麵，今起隨同紀念品發送，讓重返英雄島的老兵在「破百」、「破冬」的懷念美食中，重溫昔日戍守前哨的難忘回憶。

味丹企業表示，這款限定版的金門牛肉泡麵目前在金門昇恆昌和當地各大伴手禮店發售，超級暢旺的買氣讓市場出現缺貨，特優先提供昔日戍守兩岸最前線的老兵品嘗，擴大產能後也會在台灣各大便利商店上架，與消費者分享讓人齒頰留香的金門美食。

高坑公司經理陳惠婉也說明，高坑牛肉店在1973年由創始人陳雅商開業，已是金門老字號餐廳之一，在10萬大軍的年代，是官兵會餐或慶祝服役「破冬」、「破百」必去的餐廳，其特殊的琥珀色湯底是最讓人回味無窮，一直是老兵念念不忘的地方美食。

縣府觀光處副處長許績鑫頒發感謝狀給味丹企業代表速食麵行銷經理程睿翔，感謝大方贊助市值高值15.8萬元共2000碗泡麵(每碗市價79元)。

金門老兵召集令活動期間自9月30日至12月15日止，只要符合資格、備齊文件，都能申領到紀念品，詳情可上《金門觀光旅遊網》」查詢。

(中時 )