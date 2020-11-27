歐股周五低開，早盤下跌；在今日稍晚一連串經濟數據公布之前，投資人採取謹慎態度，另外專家對阿斯利康(AstraZeneca)疫苗試驗結果的懷疑態度，亦打擊了市場疫苗供給和經濟復甦信心。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌0.39點或-0.10%，為391.24點。能源股為早盤表現最好的部分；歐股預計本周周線上漲，為連四周的上升，而該四周卻為歐洲多國實施全國性封鎖的期間。

英國瑞典製藥廠阿斯利康跌0.76%，暫報7692英鎊。專家對其晚期疫苗試驗結果提出質疑，並認為將阻礙或延後該疫苗再歐美藥物監管單位的批准時間。阿斯利康已宣布進行一新的疫苗全球試驗，將以較低的劑量評估疫苗有效性。

德國DAX指數早盤持平。德國累計染疫人數在周五突破100萬人，來到100萬6394人，單日確診2萬2806人。總理梅克爾(Merkel)表示，還不足以鬆綁管制，必須降低住院滿患的風險。

美國感恩節假期也影響交易量。令投資人關注稍晚的經濟數據，包括歐元區商業氣候、消費者信心和其他產業部門的信心指數。

(時報資訊)