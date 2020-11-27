《期貨》109年期貨市場交易量刷新高 17:222020/11/27 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 期交所統計，109年迄11月27日下午1時45分止，臺灣期貨市場累計交易量已達3億818萬9,523口，刷新107年所創的交易量新高紀錄3億808萬3,576口。 期交所表示，109年因新冠肺炎疫情、國際金融市場波動趨大，夜盤交易及避險需求大幅增加，是臺灣期貨市場交易量再創新高的重要原因，109年以來夜盤占日盤同商品交易比重大幅成長，達38.3%，較108年的29.8%再成長逾8個百分點。 (時報資訊) #期交所 #交易量創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》高端買氣強 大直豪宅前3季總交易額創5年同期新高 11:422020/11/27 財經 《期貨》三大期指全跌 12月台指期開低58點 09:092020/11/27 財經 《金融》2020台北金博會揭幕 財金公司共創FinTech生態圈 11:592020/11/27 財經 台股大好 元大證新戶三倍跳 04:102020/11/27 財經要聞 《商情》需求差 拖累馬來西亞棕櫚油跌逾1％ 10:002020/11/27 財經 《港股》恆指收高75.23點 阿里健康嗨漲 16:312020/11/27 財經 市場資金滿！ 大直豪宅交易飆漲46％ 5年新高 14:582020/11/27 財經 NASDAQ創高 台股科技基金吃香 04:102020/11/27 投資理財 《產業》資訊電子產值前3季創新高 積體電路年增23.2％ 17:052020/11/27 財經 昇樺谷念勝：布局雙北市場 目標年推2~3個指標建案 16:462020/11/27 房產達人 財經熱門新聞 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 三星砸EUV專攻3奈米能超車台積電？ 這些慘劇揭真相 - 財經 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 影》比爾蓋茲5年前神準說中疫情 再度發功預言下個大災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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