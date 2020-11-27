期交所統計，109年迄11月27日下午1時45分止，臺灣期貨市場累計交易量已達3億818萬9,523口，刷新107年所創的交易量新高紀錄3億808萬3,576口。

期交所表示，109年因新冠肺炎疫情、國際金融市場波動趨大，夜盤交易及避險需求大幅增加，是臺灣期貨市場交易量再創新高的重要原因，109年以來夜盤占日盤同商品交易比重大幅成長，達38.3%，較108年的29.8%再成長逾8個百分點。

(時報資訊)