針對分析師一再點名玉晶光營運將因蘋果增加新供應商受到影響，玉晶光(3406)董事長陳天慶表示，任何行業都會有競者者想要加入，我們會持續針對我們自己的技術及良率去提升，明年營運若能較今年成長，除整體市場對鏡頭需求量有增加，也希望公司在客戶市占率能提升。

郭明錤一再點名蘋果將增加新供應商，玉晶光未來營運將受到衝擊，蘋果供應鏈競爭狀況成為今天玉晶光法說會第一個法人問題，對此，陳天慶展現無畏競爭態度正面回應。

陳天慶表示，任何行業都會有競者者想要加入，更別說是這個美系客戶，就如同過去所言，我們會持續針對我們自己的技術及良率去提升，至於未來成長動能是否受影響，還要看整體大環境而定，這並不是我們單方面可以控制的，明年營運狀況若有機會能夠較今年度成長，我想，除了是整個市場對於鏡頭需求量有增加以外，當然也希望能夠提升在客戶那邊市占率；新競爭者要達成玉晶光的良率要花多少時間？我們很難去幫別人回答這個問題，因為每一個供應商的學習曲線都不同，很難用時間去簡單量化這個問題，至於價格壓力是來自於供需，這個也不是我們可以掌握的。

展望今年第4季及明年第1季，陳天慶表示，依目前客戶需求來看，營收有機會比以往年同期來的好，但是最終成果還是要看客戶實際拉貨的狀況而定，至於獲利多寡，要看工廠端是否能夠持續的提升良率而定，現在無法預估。

玉晶光蘋果主要供應商之一腳步愈站愈穩，公司也努力開拓其他手機品牌客戶，小的韓系客戶及大陸客戶佔比已拉升至25%到30%，不過受到中美貿易戰影響，今年大陸客戶需求有下來，玉晶光總經理郭英理表示，公司目標是美系客戶與其他客戶佔比是65:55或是60:40，讓客戶結構更好。

(時報資訊)