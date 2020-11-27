苗栗縣警竹南分局為增強校園安全工作，日前邀請轄內各高中職及家長代表等，在分局舉辦「強化校園周邊安全座談會」，聽取各校及家長對於校園安全建議，並作相關犯罪預防及交通安全宣導。

校安會議由竹南分局長林永勝主持，轄內共有竹南高中、大同高中、中興商工及君毅高中學校代表及家長代表等約40餘人與會，除了聽取各方對提升學生安全建議外，也說明警方強化校園內外周邊安全維護機制，針對目前常見的犯罪，交通安全防範宣導，並建議學校建置完善監視系統等具體建議，共同強化校園安全。

林永勝表示，校園安全一直以來是警方最重視工作，為讓家長放心、學生安心，近期更要求各所，加強落實學校上、下學安全維護勤務，也希望透過這次座談，呼籲與會人員協助同學下載警政APP報案系統，以利提供報案定位或是回傳影像，分局也將持續深化校園安全檢測工作，共同建構安全的學習環境。

(中時 )