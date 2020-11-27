市議員賴順仁不滿中央明年開放萊豬進口台灣，呼籲市府硬起來。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕希望中央聽到地方聲音，解除民眾疑慮、為食安把關。（盧金足攝）

「救救菜英文！」台中市議員李麗華27日高舉看板，憂心地方雙語教育，抨擊萊豬進口，希望大家「救救蔡英文」，市議員賴順仁不滿中央明年開放萊豬進口台灣，呼籲市府硬起來。由於「救救菜英文」一語雙關，讓在場備詢官員會心一笑。

李麗華今日在議會質詢教育局長楊振昇，大台中推行實驗雙語的成果進度？楊振昇表示，這一年來除努力引進外師，加強輔導老師素質，讓更有經驗老師走入國中小學，普及雙語學程，目前暫時排名六都之末，但市府有信心明年躍升至前三名。

李麗華肯定楊振昇規畫，希望市府不要只是紙上談兵，雙語政策是盧秀燕重點政見之一，務必親力親為，徹底落實國中小雙語普及，楊振昇當場承諾，會徹底完成使命。

賴順仁抨擊，中央明年1月起要開放萊豬進口，置台灣人健康於不顧，要求市府硬起來，繼續爭取中央針對進口肉品進行含萊克多巴胺產品成分標示，保護市民健康，台中市早日做出因應，豬肉進口除標示產地，應標示成分、飼養方式。

市長盧秀燕強調，現有五大管理原則不夠，除了產地標示，最重要的是要標示成分，清楚標示有無含萊克多巴胺；飼養方式也要標示，目前連雞蛋、雞肉都有標示用何種方式飼養，她認同議員看法，希望中央聽到地方聲音，解除民眾疑慮、為食安把關。

(中時 )