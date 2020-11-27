靠著陳范柏彥19分，谷毛唯嘉也拿18分，尋求富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男生組3連霸的健行科大，27日以82比66輕取擁有三名外籍生的文化大學，第1階段預賽以5勝2敗作收，健行教練劉孟竹賽後語重心長表示，「我們還不在狀況內！」

「雖在第1階段最後1場用贏球結束，整個球隊節奏卻很陌生，因為感覺該快不快，就跟過去不太一樣，攻守兩端也都曝露出很多我們的缺點，」劉孟竹說，「距離下個階段開打還有1個月，我們只能修正再修正，用講的似乎都沒用了。」

會讓劉孟竹如此感概的主因，在於衛冕軍健行受到中華白隊徵召主力影響，在預賽開打前僅有不到3周集訓時間，還去花蓮打了觀護盃，高錦瑋、高承恩與剛來台灣報到的外籍中鋒安科爾也先後受傷，造成健行第1階段竟然意外輸了兩場。

「我想等到下個階段開打，高承恩與安科爾就可傷癒歸隊，有了高承恩，我們後場戰力更充裕，安科爾則可以幫忙保護籃板，」劉孟竹說，「這個階段真的無論在每場賽前提醒，或是賽後檢討，我們都做了很多，效果卻沒有我想像的好。」

陳范柏彥賽後也同意劉孟竹的說法，強調第1階段的傷兵太多，造成整隊節奏打起來就是怪怪的，「在林俊吉、石博恩兩人畢業之後，確實對我們帶來一定程度影響，特別是少了林俊吉之後影響很大，我們還在努力抓回他在場上的感覺。」

(中時 )