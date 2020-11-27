隨著全球新冠疫情持續惡化，大陸宣稱多次在進口冷凍食品上檢出新冠病毒，大陸網路與媒體正開展一場病毒起源的言論戰，對進口冷凍食品檢出病毒以及任何早於去年底在外國出現新冠病毒跡象的訊息擴大報導，再次試圖以媒體宣傳戰扭轉國際上對於病毒起源於武漢的印象。

《美國之音》指出，這場宣傳戰是由官方媒體推動，關鍵訊息是許多城市都發現零星的新冠肺炎感染案例，經過詳細調查後，發現許多進口冷凍食品與其包裝中檢測出病毒痕跡，包括厄瓜多爾的蝦、俄羅斯的魷魚、挪威和印尼的魚、巴西雞翅、以及巴西和紐西蘭的牛肉。

另有一例原被認為是德國豬腳，最後以號稱是福爾摩斯探案手法追查到實際感染源是北美豬頭，「德國豬腳」與「北美豬頭」立即成為網路熱搜題材，受到網民嘲諷。這些冷凍食品染疫的爭議，也被外國食品出口商質疑其背後的科學性，懷疑可能構成大陸拒絕引進某國食品的藉口，形成不公平貿易壁壘。

不過大陸媒體更感興趣的並不是進口哪一國或哪一種冷凍食品，而是近期又有義大利國家癌症研究所發現去年9月的樣本中發現新冠病毒抗體，大部份陸媒與網路對此再度廣為傳播，並重新掀起新冠病毒並非起源於武漢的論戰，以進口冷凍食品染疫來證明去年的新冠疫情是由外國輸入到大陸。

另一篇曾於今年早些時候發表的論文也有類似說法，研究人員在2019年3月採集西班牙巴賽隆納污水系統樣本中發現了新冠病毒的痕跡，但這項研究與義大利的研究都一樣招到西方學術界不少批評。

報導說，這是中共自病毒大流行爆發以來對病毒源頭提出的最新看法。在此之前，中共官方多次改變說法，曾將病毒來源歸咎於義大利、西班牙、美國等。大陸外交部發言人趙立堅甚至個人推特指責是美軍把病毒帶到武漢，並要求美國給世界一個解釋，當時陸媒也同時展開病毒來源自美國的各種論證與宣傳。但此舉隨後遭到美國的大幅反彈，陸媒有關起源的言論戰才受到制約。觀察人士表示，或許是害怕美國和西方國家聯手向北京追責，才逐步降低了把病毒起源推給美國的聲音，轉而悄悄地把責任推給進口冷凍食品。

報導認為，武漢是最先發現病毒並觸發廣泛疫情的重災區，被視為重要的源頭之一，但北京一直拒絕外國研究組織進入武漢，近期世界衛生組織(WHO)才表明，已獲中共保證盡快安排前往武漢進行新冠病毒調查。

倫敦大學學院(University College London)的遺傳學家巴盧克斯(Francois Balloux)在推特上說：「在沒有對更廣泛的現有證據進行必要的審查和考慮的情況下，一些用站不住腳的證據支持的主張被廣泛報導。」他說，即使病毒在9月份出現在義大利，也不一定意味著它起源於那裡。

巴盧克斯對《路透》說：「一個強有力的證據是，到目前為止，我們所知道的最接近SARS-CoV-2的病毒是在中國的蝙蝠中傳播的。隨著時間的推移，源頭仍有可能在東亞， 最有可能是中國，然後傳播到世界的其他地方。」

(中時新聞網)