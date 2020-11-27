家樂福今（27日）宣布領先通路採用Apple iOS14新技術Apple Clips，未來持有Apple手機的消費者，透過NFC感應技術就可啟動Apple Clips快速申辦家樂福會員，並可將家樂福會員卡放在Apple Wallet，獲得更快速辨識會員與結帳服務；家樂福也將運用Apple Clips技術提供消費者感應購物，凡在設有NFC感應的商品區，不需排隊結帳，可現場直接感應付款，且商品會送貨到家。

為了提升便利服務，家樂福表示，採用Apple Clips技術可使操作更簡單，持iPhone手機的消費者須iOS系統升級14.2版本，於賣場NFC感應區域就可感應進入操作；非會員可透過Apple Clips技術感應連結家樂福APP下載，更快速註冊會員，且將新申辦會員卡放置Apple Wallet內，結帳時如同使用Apple Pay，選擇家樂福會員卡就可掃條碼與選擇付費方式。

家樂福今（27日）宣布領先通路採用Apple iOS14新技術Apple Clips，讓購物更方便。（家樂福提供）

目前，家樂福APP下載數超越今年目標已達243萬，明年下載數預計可超過450萬，現有功能可查詢會員點數、消費紀錄、線上購物、錢包儲值、檔期目錄查詢；加入Apple Clips後，計畫將提供無感停車服務，只要透過家樂福APP記錄辨識，進出家樂福量販店停車場不需再排隊使用繳費機，可直接離場。

(中時 )