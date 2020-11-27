台中市51歲林姓男子日前接種公費賽諾菲流感疫苗，10天後身體不適送醫，確診急性多發性神經炎的罕病「格林巴利症候群」，在豐原醫院加護病房住院1個月，目前病情好轉；醫師立委邱泰源與多名醫師日前前往探視，並承諾埋單血清蛋白每次約30萬元自費療程，躺在病床上的林男得知，點頭泛淚，感謝各界協助。

林男10月10日到豐原一間診所接種公費賽諾菲流感疫苗，2天後還去合歡山，20日出現四肢無力、頭暈、想吐症狀，家人將他送至豐原醫院急診住院，21日出現急促等病危症狀，轉到加護病房插管治療，性命垂危。

林男妻女每天到豐原醫院加護病房探視，林妻表示「丈夫身體健康，沒有任何疾病，卻突然倒下，讓全家不知所措」，感謝立委邱泰源與醫界跟企業人士贊助丈夫高額醫藥費。林男得知醫藥費有著落，也隨著病況好轉，意識更加清楚，泛淚點頭感謝家人跟各界關心。

豐原醫院神經內科主治醫師廖益聖表示，患者最嚴重時四肢癱瘓，必須依賴呼吸器，經血漿置換術及免疫球蛋白治療，意識恢復清醒，也可自主呼吸，但仍需呼吸器輔助，正進行呼吸訓練，預計2個禮拜後可以脫離呼吸器。

(中時 )