中國國務委員兼外交部長王毅於24日至27日先後訪問日本與韓國。26日下午，韓國總統文在寅在青瓦台接見了王毅，與此同時，青瓦台統一外交安全事務特別助理文正仁表示，中美對立正在形成「新冷戰」，如果南韓和日本合作，將會形成居中調停的空間。韓方力促今年12月內在首爾舉行中日韓三國領導人會議，為此自11月以來，頻繁做出欲與日方改善雙邊關係的動作。文正仁的說法便有向多方示好的味道。

韓聯社26日報導，文正仁當天下午在韓日國際視訊研討會上發表主旨演講時作出上述表述。文正仁就韓日合作方式表示，應當在下月舉行韓中日領導人會議，韓中日若能開展協商，中美就不會尖銳對峙。文正仁並預測，與川普政府不同，拜登新政府並非全盤抵制中國，對話管道是敞開的。

王毅26日在青瓦台拜會南韓總統文在寅時，轉達了中國國家主席習近平的口信。習近平在口信中感謝文在寅的國事訪問邀請，並稱將在條件允許時訪韓。文在寅回應稱，期待疫情趨穩後早日與習近平主席在韓會面。

文在寅還強調，在新冠疫情肆虐全球、變化莫測的地區和國際形勢下，韓中日三國的合作比以往任何時期都要重要。他呼籲中方積極支援第9次韓中日領導人會議儘早舉行，以及韓方9月在聯大上提議的「東北亞防疫衛生合作機制」構想。王毅對此作出積極回應。

韓國政府力促今年12月內在首爾舉行中日韓三國領導人會議，因此自11月以來，韓方頻繁做出欲與日方改善雙邊關係的動作，韓國國家情報院院長樸智元和韓日議聯現任會長金振杓等相繼訪日。但日本方面的態度是，日韓針對二戰強徵勞工的爭議，是雙方關係惡化根本原因，只要這個問題沒有進展就很難改善關係。日方敦促韓國在菅義偉訪韓出席三國領導人會議之前，解決好強徵問題。

而王毅選擇在美國大選後、拜登新政府上台前這一時間點訪日韓，也頗為引人關注。南韓《中央日報》指出，拜登政府上台後美國對華政策的強硬程度不會亞於川普政府，因此王毅此行可能是為了確保美國的盟友——韓國不會在檯面上與中國背道而馳。

另據日本共同社24日報導，青瓦台23日內定了一項人事安排，駐日大使南官杓近日將離任，由跨黨派韓日議員聯盟前會長姜昌一（68歲）接任。姜昌一截至5月是隸屬於韓國執政黨「共同民主黨」的前國會議員，也是知名的「日本通」。在日韓關係持續惡化的情況下，青瓦台相關人士介紹稱，「這一人事安排，反映了總統文在寅欲改善雙邊關係的意願」。

姜昌一1952年出生於韓國南部的濟州島。他曾留學日本，在東京大學獲得博士學位。2004年起4次當選國會議員，2017年至今年擔任韓日議聯會長。但另一方面，有關日韓主張主權的竹島（韓國稱獨島），姜昌一2011年曾以視察實際控制情況為由，造訪了日俄間存在主權之爭的北方四島，日方對此表示了強烈反對。

2019年5月就任韓國駐日大使的南官杓是外交官出身。青瓦台相關人士就此次起用姜昌一的理由解釋稱，「（姜昌一）作為韓日議聯幹部建立了與（日本的議員等）高層的人脈」。該人士表示，隨著菅義偉政府上台，「期待化解韓日之間的糾葛，發展面向未來的雙邊關係」。

韓國《中央日報》18日報導了跨黨派韓日議員聯盟會長金振杓的專訪。金振杓稱日本政府方面表明，如果北韓領導人金正恩有意出席明年的東京奧運會，也可能正式發出邀請。不過，日方對此表示否定。日本政府高官18日稱「北韓尚未決定參加奧運，並非可談論此事的階段」。日本外務省幹部表示「那應該是金振杓個人的想法」。

金振杓對《中央日報》稱，他本月12至14日訪日，在與東京奧運會和殘奧會組委會主席森喜朗及外交相關高官舉行會談時，提及了此事。日本官房長官加藤勝信18日在記者會上就韓日議聯訪日時的交流則僅稱，「不會就其內容一一置評」。

金振杓在日本逗留期間，還與日本首相菅義偉等舉行了會談。據稱為使東京奧運獲得成功，他建議就新冠防疫措施、事先的體育文化交流、北韓的參加進行合作，並獲得了日方的積極回應。金振杓還稱，日朝跆拳道團體在東京奧運會上共同表演一事「達成」共識。

據日本共同社報導，關於原被徵勞工問題，金振杓認為，如果奧運前首腦之間未能就解決問題達成共識，則希望把被告企業資產變現推遲到奧運結束。原告方面有可能對此表示反對。

(中時 )