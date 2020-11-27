不銹鋼龍頭廠燁聯27日開出12月份內外銷盤價，其中內銷市場部份，除300系列熱冷軋產品和316合金產品附價維持平盤外，400系產品每公噸漲500元；外銷價格部份，300系和400系產品依不同規格產品和地區每公噸漲30～150美元。

(工商 )