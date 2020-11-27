燁聯12月內外銷盤價出爐 呈平高盤走勢強 17:392020/11/27 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼龍頭廠燁聯27日開出12月份內外銷盤價，其中內銷市場部份，除300系列熱冷軋產品和316合金產品附價維持平盤外，400系產品每公噸漲500元；外銷價格部份，300系和400系產品依不同規格產品和地區每公噸漲30～150美元。 (工商 ) #燁聯 #內外銷盤價 #每公噸漲 #部份 #出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 倒風吹拂「留影盤」 總爺駐村藝術家說內海故事 13:522020/11/27 寶島 股價指數期貨贏家專欄－道瓊期震盪盤堅 偏多看待 04:102020/11/27 證券．權證 《匯市》新台幣升勢擋不住 外資看金牛年匯價測28元整數 13:072020/11/27 財經 中鋼下季內銷盤價看漲 04:102020/11/27 證券．權證 電動車、TWS夯 鋰電池概念股電力足 04:102020/11/27 證券．權證 台積電衝506元累了 謝金河爆「睡醒猛獅」扛下一棒 14:002020/11/27 財經 權值股紛下挫 海運族群由黑翻紅 11:192020/11/27 財經 《商情》適逢美國感恩節 紐約期金休市一日 10:002020/11/27 財經 美追殺還沒停 中芯喊話止血 無轉單現象、訂單飽滿 04:102020/11/27 全球財經 政治面及疫情面不確定性陸續消除中... 投信法人：台股可望盤堅向上 04:102020/11/27 投資理財 財經熱門新聞 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 三星砸EUV專攻3奈米能超車台積電？ 這些慘劇揭真相 - 財經 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 影》比爾蓋茲5年前神準說中疫情 再度發功預言下個大災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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