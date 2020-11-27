海基會26、27日在台南舉辦「逗陣遊府城－大陸台商參訪聯誼活動」，帶領大陸台商參訪當地企業、科學園區與文創園區。出席活動的一名女台商表示，這項參訪觀察了當地的投資機會，對協助台商決定返台投資很有幫助，她希望未來有機會在台南發展文創產業。

該活動由海基會與台南市工商發展投資策進會共同主辦，台南市政府、經濟部、科技部、陸委會協辦，邀請大陸台商協會會長等幹部外，此次特邀多位女性台商、二代台商等參加。兩天的行程並聽取台南市詳細的投資環境簡報。台南市長黃偉哲也出席晚宴向台商們致意。

海基會27日發活動新聞稿。女台商表示，她的公司在大陸從事電影道具模型產業，一直有返台投資文創產業的計畫，對深富文化底蘊的台南很有興趣，特地安排時間參加這次台南的參訪。她說，今年台灣政府推動許多鼓勵台商回台投資的方案，對於協助台商返台很有幫助，希望未來有機會在台南發展文創產業，讓台商回流的資金，可以再度做最有效的投資運用。

海基會表示，扮演搭建媒合台商返台投資和台灣各地招商引資的平台，海基會會持續規劃安排大陸台商了解台灣各地投資環境與投資商機。

海基會秘書長詹志宏表示，2021年就是海基會成立30週年，30年來非常感謝各地台商協會的幫忙，與海基會充分合作，協助兩岸人民解決問題。他也感謝台南市政府、台南市工策會、經濟部、科技部、陸委會等相關部會與單位的鼎力協助，讓台商能更加了解投資台南的整體狀況。

這次行程安排台商參訪東陽實業集團、亞果遊艇集團、南科生醫旗艦館、十鼓仁糖文創園區，讓台商們了解台南相關產業的發展現況。

另外，活動安排台南市投資環境簡報，由台南市智慧發展中心、經濟發展局、工商策進會、投資台灣事務所等單位分別進行簡報，向台商詳細介紹台南市智慧城市發展、生醫、綠能、新創產業等投資環境與政府資源。

(工商 )