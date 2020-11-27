為了搶攻在2030年成為非記憶體半導體龍頭地位，三星電子日前傳出將砸1160億美元發展次世代半導體事業，包括晶圓代工業務，三星集團副會長李在鎔早些時間也親赴ASML在荷蘭總部，希望能儘快取得生產先進製程晶片所使用的極紫外光(EUV)光刻設備，為的就是想在3奈米超車競爭對手台積電。然而，三星在幾次與台積電對陣，莫過於蘋果A系列處理器訂單，表現都尤其慘烈。

台積電本周二(24日)舉行南科3奈米晶圓廠上樑典禮，董事長劉德音指出，台積電是南科於1997年剛成立後，首家大舉投資該區的企業，包括接下來的興建工程，台積電將投資2兆元新台幣，讓台積電3奈米成為全球最先進製程技術，讓台積電保持技術領先地位。台積電目前在南科設有全球最大單一的8吋廠Fab 6，12吋廠Fab 14A及Fab 14B，還有這2年興建的Fab 18。

台積電董事會本月初通過在美國亞利桑那州的投資案，將在該地設廠，用以生產5奈米製程。美國亞利桑那州鳳凰城官員也在本月18日無異議通過台積電開發案2.05億美元資金，協助台積電在當地興建120億美元晶圓廠計畫，用以改善當地道路和水源等基礎建設，這將成為全美第一座先進製程設施。

至於三星，今年5月宣布，將在南韓平澤市開始建造一條新的晶圓代工生產線，將使用EUV技術生產5奈米或是更先進製程，運用在5G 、AI、高效能運算(HPC)等產品，預計2021年下半年開始投產，投資約81億美元，近期再度透露消息，將在2022年開始生產3奈米製程，這與台積電預計時程幾乎相同。

據《MoneyDJ》報導，2014~2015 年，蘋果A系列處理器採用雙供應鏈模式，讓台積電、三星都擁有晶圓代工訂單，台積電也從2010年起就開始量產的28奈米循序漸進到 20 奈米、16 奈米製程，三星則是為了搶單，直接進入14奈米製程挑戰。然而，當時卻傳出由三星晶片製造的處理器有效能不佳的問題，台積電則是依靠高良率與低功耗等優勢，就此之後獨家取得蘋果所有A系列處理器訂單。

台積電7奈米製程取得重大進展，台積電先推 7 奈米 FINFET，再推出使用EUV技術的7奈米強效版(N7+)製程，協助客戶產品大量進入市場，當時三星則是選擇在 7 奈米製程直接導入 EUV技術，但由於良率不佳，甚至讓NVIDIA的GPU 新品直接選擇台積電7奈米。

至於今年的5奈米製程，集邦拓墣科技預估，三星與台積電仍有2 成產能的差距，台積電5奈米月產能約8~9 萬片，2021年上半年將提升至10.5 萬片，全年營收貢獻達20%，台積電仍占有優勢。

至於下一代先進製程，三星、台積電分別於3奈米、2奈米導入GAA技術與3D IC封裝，三星宣稱採用的時間較台積電更早，但供應鏈消息指稱，台積電依靠良率與技術都比三星先進的優勢下，打算在2奈米才採用GAA技術。從此可見，就算三星想要超車，台積電也做好準備，不會在先進製程技術研發上有任何鬆懈之處。

(中時新聞網)