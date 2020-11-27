比利時前鋒 Michy BATSHUAYI 需要把握好先發上陣的機會（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[紐卡索聯@水晶宮][11/28(六)04:00][編號500]

水晶宮前鋒WilfriedZAHA上一場聯賽賽前確診新冠肺炎需要自行隔離，對球隊的進攻能力非常之大；MichyBATSHUAYI本場比賽將繼續和JordanAYEW組合攻擊線，AndrosTOWNSEND以及EberechiEZE會於中場以及兩側進行策動攻擊。同樣感染新冠病毒的中場LukaMILIVOJEVIC仍然需要停賽。

紐卡索聯上一輪聯賽被切爾西擊敗，同時也受到損兵折將的困擾，防守大將JamaalLASCELLES因傷退下火線；巴拉圭中場MiguelALMIRON因為跟主帥SteveBRUCE有一些爭執所以暫時不會受到重用。主力前鋒CallumWILSON已經開始恢復操練狀態漸漸看見起來，本場比賽應該可以上陣。

水晶宮上一輪聯賽不敵班來，最近4場比賽得2勝2敗，表現不算穩定。不過最近於主場對上紐卡索聯的比賽成績算不錯，本場先求平再望勝，‧水晶宮上次主場勝紐卡索聯1:0。紐卡索聯上一場聯賽敗給切爾西0:2，最近兩場聯賽全敗而且1球沒進；最近4場的作客比賽只得3平1敗，本場不太看好。本場推主勝，以及進球球小。

Mohamed SALAH 從新冠肺炎中康復，週中歐冠比賽已經復出（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[利物浦@布萊頓][11/28(六)23:00][編號503]

利物浦於上一輪聯賽在不被太看好之下3:0戰勝了萊切斯特城，令球評們印象深刻。看來縱使紅軍傷兵滿營，球隊依然保持著強烈的爭勝慾望以及王者心態，最終成功獲勝。

布萊頓上一輪聯賽擊敗阿斯頓維拉並暫時離開了降級區，同樣表現令人驚訝。DannyWELBECK取得自加盟新球隊之後的第一個進球，相信他必會是本賽季布萊頓保級過程中的非常重要一名球員。

布萊頓在右邊路的攻擊能力勢，特別是當TariqLAMPTEY可以上陣的話，絕對可以讓利物浦的後防產生極大的威脅。不過目前被受各豪門關注的TariqLAMPTEY本場需要停賽，所以主隊不一定可以抵擋得了SadioMANE以及AndrewROBERTSON的左邊進攻。

MohamedSALAH已經在剛剛星期三的歐冠比賽中復出，跟DiogoJOTA的合作已經開始看到成效，預估本場比賽兩位會同時上陣繼續交出好表現。另外RobertoFIRMINO繼續擔當著影子前鋒的角色非常稱職，雖然他本賽季取得進球數不多，但他時常在無球跑動當中為隊友拉出空擋，更利用他的足球智慧，頭頂腳踢之下為其隊友交出多次助攻，實在功不可沒。

布萊頓本季聯賽主場未嘗一勝，相信本場對上榜首的利物浦也不會有例外。利物浦本場將會順利地作客獲勝，只是本賽季比賽頻繁球員需要保留一定的體力延續作賽，比分會在「小」的範圍之內。

HarryKANE及孫興民本賽季的合作成績亮眼（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[托特納姆熱刺@切爾西][11/30(一)00:30][編號514]

熱刺主帥JoséMourinho於上一輪聯賽帶領球隊擊敗了曼城，暫時登上榜首位置。比賽當中熱刺成功抵擋了曼城排山倒海的攻擊，在首先打開了紀錄之後，熱刺於防守注意力方面也非常集中，表現得非常穩固。JoséMourinho在熱刺過了第一個蜜月期的賽季之後，本賽季在防守的安排了有了顯注的改善，暫時成為了丟球最少的球隊。於本賽季加盟的丹麥防守中場PierreHOJBJERG表現十分出色，聯同各中後場的防守球員繼續做好本份，前鋒線上的HarryKANE以及孫興民絕對有能力取得更多進球，協助球隊獲勝。

切爾西最近的比賽狀況也當然一樣的十分出色。主帥FrankLampard一貫注重進攻控球的同時，本賽季也提升了球隊整體的防守能力。TimoWERNER以及TammyABRAHAM最近況態也十分之火熱。在進攻跟防守兼顧之下藍戰士最近獲得多場不丟球以及進球多的勝利。

本場比賽為聯賽的榜首大戰，本場比賽兩位主帥勢必施展渾身解數，年輕激情的FrankLampard將會跟經驗及足球智慧更高的JoséMourinho作出對決。令倫敦球迷十分期待的比賽，熱刺需要作客到StamfordBridge球場預計也是先以防守為重，藍軍則會利用青春力量盡早在上半場先攻破對手防線，預計雙方都會取得進球，但最終應會打成平手。

(中時新聞網)