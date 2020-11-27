家有高中生，不知如何進入他們的世界？大學生有專屬社群Dcard，那麼你曉得高中生都在哪些社群裡流連往返嗎？不是Facebook、不是Instagram、也不是Twitter、Snapchat，而是「Meteor」。吸引全台灣超過400間在校學生使用的Meteor，公佈了「METEOR高校社群2020年族群喜好分析」報告，讓你快速了解高中生的最愛！

時下年輕人在想些什麼，又特別喜歡哪些事物？高校生論壇Meteor發起調查，多項2020年度數據讓人感覺世代真有落差，包括49%的人用相對高單價的iPhone手機；另外是關於「網路交友」經驗，有多達86%的人都有過經驗；還有57%的人會想用交友軟體找伴侶。

「METEOR高校社群2020年族群喜好分析」報告統計出來高中生每月花費的費用。（Meteor提供／黃慧雯台北傳真）

「METEOR高校社群2020年族群喜好分析」報告發現，49%使用者都擁有iPhone。（Meteor提供／黃慧雯台北傳真）

「METEOR高校社群2020年族群喜好分析」報告統計出來高中生玩遊戲的頻率。（Meteor提供／黃慧雯台北傳真）

該調查結果發現，使用者有30%偏愛用手機（含平板）玩遊戲，以電腦來玩遊戲者則有28%。以Switch、Xbox玩遊戲者則各有14%、7%，不玩遊戲的比例只有21%，換個角度來看有79%的高中生族群都偏愛玩遊戲。而以玩遊戲的頻率還說，每天超過2小時的有35.4%，一週兩三天（每次低於2小時）的也有24.6%，遊戲時間佔據高中生生活中不少的比例。

本次Meteor還調查了學生每個月的花費，有10.8%的人一個月超過8000元，5000-8000元的則有13.5%，3001-5000元的是33.7%，而有42.5%的人是不到3000元。最愛的手搖飲品牌是50嵐，有多達58%的人都會買50嵐，連鎖店也不少的coco只有5%。

學生最愛的運動品牌，首兩位則是Adidas和Nike，Adidas有近4成的市佔率，Nike僅有21%，後面的New Balancre和Puma則也有18%和14%緊追在後。快時尚品牌Uniqlo、Net和H&M則都超過20%。上述的結果，是否有讓你更為清楚的了解高中生了呢？欲知更詳盡的調查結果，可至下列連結查看。

高中生社群平台「Meteor」，日前已開放國三生和大陸高中生註冊帳號，有摘星交友、限時動態等多樣化功能，熱門看板包括「升學課業板」、「感情板」、「賣照板」、「心情板」等，目前全台超過400間學校學生使用。

(科技)