新北市推辦「捷運青年住宅租金補貼」，今年編列300戶名額、每戶補貼2400元，卻有超過千戶申請、700多戶通過審核，民進黨新北市黨團今質詢時要求市府擴大補貼名額，並將補助金額提高至3000元，減輕年輕人的負擔；副市長謝政達承諾，會在預算可承擔的範圍內盡量調整。

新北市議會27日聯席審查城鄉局預算，在社會住宅補貼部分，民進黨團總召林銘仁表示，新北市長侯友宜曾對社會住宅、青年住宅提出見解，侯當時說「社會住宅的需求並不多，若蓋太多社會住宅，沒人承租會是個問題，租金補貼才是年輕人的偏好」。

林銘仁指出，但以新北市自辦的「捷運青年住宅租金補貼」來看，今年僅編列300個補貼名額，卻有1080戶提出申請、769戶符合資格，明顯供不應求，城鄉局後來利用多餘經費，加碼將符合資格的769戶如實補助。

林銘仁建議，今年第2備預備金執行率僅約50％，可見各局處的經費充裕，呼籲市府擴大「捷運青年住宅租金補貼」名額上限，將300戶加碼補貼至少1000戶以上。

民進黨團也說，新北市房價、物價年年上漲，青年逐年流失已是當務之急，新北自辦的「捷運青年住宅租金補貼」，每戶僅2400元，補助金額過低，要求市府應加碼到3000元，且不應只補貼捷運沿線的社宅戶，全部的社宅都應公平補貼。

謝政達表示，推動更良好的社宅是新北市的目標，明年度的補助11月已在網路上公告，會在預算可承擔的範圍內，研議能否調高金額或擴大範圍。

(中時 )