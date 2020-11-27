哈爾濱工業大學內一名宿舍管理阿姨在感恩節當天為表示感謝，在微信群組內留言，說要送學生糖果，卻被一名學生威脅要舉報她公開搞「洋節」活動。（微信截圖）

11月26日，有微博網友發帖稱，哈爾濱工業大學內一宿舍管理阿姨在感恩節當天為表示感謝，準備了糖果要送給學生，卻被一名學生威脅要舉報她公開搞「洋節」活動。哈工大校方對學生此舉表示肯定，「堅決禁止宗教活動進校園」。

澎湃新聞報導，26日，微博帳戶名為「八鵝吃瓜醬」的博主在微博發佈的微信群聊截圖顯示，微信用戶「王X」稱，「今天是西方感恩節，我借此（藉此）節日在這裡感謝同學們對17公寓工作的支持。今天早7：50分，我在公寓大廳為大家分發糖果，先到先得，發完為止。」微信圖片顯示，宿管阿姨準備的還是價格不便宜的金沙巧克力。

群內成員「有趣的」稱，「宣傳這種西方節日，作為宿舍輔導員，非常不妥。尤其在哈爾濱工業大學。作為官方代表，公開搞『洋節』慶祝活動，不考慮影響嗎？」「有趣的」表示，如不停止，自己將向學校有關部門反映。

宿管阿姨「王X」後來回應，自己欠考慮，「實際就想表達感謝一下同學對公寓工作支持。以後會多多注意。」

26日，澎湃新聞向哈爾濱工業大學黨委研究生工作部致電瞭解情況，研究生學生工作部一位工作人員稱，聊天截圖真實性有待覈實，詳細情況請聯繫學校黨委宣傳部。

前述工作人員表示，原則上，高校內並不提倡過感恩節，「學生說這件事肯定是沒有毛病的，而且要表示肯定的。」

26日晚，澎湃新聞多次致電哈爾濱工業大學黨委宣傳部，截至發稿前，電話未能接通。

同日，澎湃新聞以學生身份向哈爾濱工業大學總務處詢問此事，工作人員表示，現在還不清楚事情的來龍去脈，需要後續詢問雙方，是出於什麼目的。

「學生是不是心情不好，說出過激的言語？」前述工作人員表示，如果宿管阿姨出於好意，主動去關懷學生，應該不會去主動處罰她。

該工作人員稱，學校對於過「洋節」持中立態度，沒有推崇，但也沒有禁止，如果宿管阿姨因為想跟學生更多地交流，選擇了過「洋節」，而對不願過「洋節」的學生造成了困擾，總務處表示抱歉。

哈爾濱工業大學27日凌晨在官方微博發文稱：針對「宿舍阿姨感恩節送糖果被學生威脅舉報，說阿姨公開搞『洋節』慶祝活動」的網友熱議，經調查瞭解，公寓阿姨派發巧克力是出於好心，學生留言提醒阿姨也是出於善意。學校不提倡有宗教色彩的「洋節」進校園，堅決禁止宗教活動進校園。

(中時 )