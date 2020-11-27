兆豐金控前董事長蔡友才因為鑒機案及紐約分行被裁罰案等，先前遭檢察官求處重刑12年，27日台北地院判決出爐，最後僅以文書及董事會相關程序等登載不實被求處有期徒刑9個月，並可易科罰金，對此蔡友才在接到媒體電話時回應，感謝各界對他的關心，會在收到判決書之後，和律師研究將如何再提出上訴。

至於其他包括檢察官求處內線交易、背信、以及兆豐銀的追加告訴營業秘密洩露等罪，台北地院一審時則全部判決無罪，對此蔡友才也感謝法官還他清白，他也指出，當初離開兆豐銀時，所帶出的報告全部都是對外公開的資料，包括媒體新春記者會上的簡報檔等等，絕非秘密資料。

蔡友才因紐約分行被美國DFS裁罰鉅額罰金這條導火線，再加上前總統夫人周美青曾任兆豐銀法務處長，因此當時在2016年甚至在政治圈引發兆豐銀是否為國民黨前總統馬英九洗錢的質疑，也使蔡友才遭檢調求處重刑、被羈押將近半年，但經過2年多來多方政治勢力的追查，兆豐銀完全與洗錢無關，蔡友才也因此被外界視為「背了政治黑鍋」。

而蔡友才過去當兆豐金董事長六年來，為兆豐金賺進共2,000億元，同時兆豐銀亦在當時晉級全球152大銀行之列，因此當時金融圈也有不少業者同情蔡友才，並質疑：「難道因為紐行被罰，就把蔡過去對兆豐銀的貢獻一筆勾銷？」

四年多來金融圈關心蔡友才的業者不少，蔡友才也感謝友人對他的支持，包括判決出爐之後不到半小時，蔡友才手機裡就有超過百封的關懷慰問簡訊。

至於遭到法院判決求處九個月的有期徒刑部分，蔡友才回應，尚未看到判決書內容，要等收到之後再進一步研究，初步只知道與董事會是否召開等情節登載有出入相關。他並表示，當初鑒機成立之前的董事會籌備，他並未親自主事，此外，兆豐回覆給紐約DFS的信函中，相關的內容都已是總行與紐約分行之間根據DFS的指示討論之後擬好的內容，不會再更改，至於法官對於信函裡與董事會相關情節的理解，他必須等看到判決書之後，才能與律師討論如何就此部分上訴。

(工商 )