證交所統計，累計2020年年初開盤迄今（11月27日），共221個交易日，集中市場總成交金額為42兆5,777.27億元，市場日平均成交金額為1,926.59億元，股票成交量周轉率為104.75％；至27日止，全體上市公司市值為42兆2,559.10億元，較上周五的41兆7,957.37億元增加4,601.73億元，增幅為1.1％。

證交所統計，台股發行量加權股價指數27日收13,867.09點，較上周五的13,716.44點上漲150.65點，漲幅約為1.1％，台灣50指數收盤為11,181.80點，較上週的11,138.51點上漲43.29點，漲幅約為0.39%，寶島股價指數收盤為15,840.91點，較上周五的15,653.04點上漲187.87點，漲幅約為1.2％。

本周集中交易市場總成交金額為1兆2,356.27億元，全體上市股票成交金額為1兆1,811.87億元，股票成交量周轉率為3.38％。

各上市產業成交金額本周前三名為：半導體類4,256.33億元，占全體上市股票交易金額36.03％；電子零組件類2,285.45億元，占全體上市股票交易金額19.35％；光電類1,166.59億元，占全體上市股票交易金額9.88％。

另外本周成交量周轉率前三名產業為：電子零組件類10.74％；航運類8.84％；光電類8.52％。

(工商 )