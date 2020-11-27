在科技廠擔任業務的許姓男子與友人，於今年初在台中市某家「便服店」找小姐唱歌喝酒，酒過3巡坐檯女子「小梅」（化名）喝醉，許男在包廂內趁機性侵害得逞離去，事後2人和解、許男輕生獲救，台中地檢以判刑1年8月並緩刑，並提供40小時的義務勞務，及參加4場的法治教育。
判決書指出，許男與友人找小梅在包廂內陪酒與玩吹牛遊戲，當天凌晨將近4時許，包廂內僅剩下許男與小梅，許男遂性侵害小梅得逞，最後把小梅留在包廂內，但小梅清醒後發現異樣趕緊報警。
許男向台中地院法官指稱，因性侵害案後被公司「留職停薪」，從此沒收入，原本人生勝利組走向失敗，完全不能接受現狀，想不開選擇輕生，被家人發現後送醫獲救。
台中地院法官認為許男有悔意，且雙方達成和解，犯罪之情狀顯可憫恕，得酌量減輕其刑，最後刑1年8個月可緩刑，得提供40小時義務勞務、參加4場法治教育，全案可上訴。
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