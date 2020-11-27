新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由消防、警察及醫護共同拍攝，以消防團隊、安全城市、多元呈現為主題，分為掛曆、桌曆兩款，此次共有12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使，月曆內頁的照片也曝光，呈現消防、警察、護理人員豐富工作樣貌與正面形象。

新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使。（圖／新北市消防局提供）

新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使。（圖／新北市消防局提供）

新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使。（圖／新北市消防局提供）

新北市消防局自2009年起推出消防月曆，以消防人員為主題，遴選局內外勤優秀人員參與形象代言拍攝，吸引民眾參加各項大型宣導活動闖關並免費贈送，今年適逢新北市升格10周年慶暨月曆推出13年，特別與警察局、觀光旅遊局、亞東紀念醫院等跨機關合作，共同維護市政安全、介紹新北市在地美景及防疫宣導。

新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使。（圖／新北市消防局提供）

新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使。（圖／新北市消防局提供）

新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使。（圖／新北市消防局提供）

12位代言人都有其獨特的生命故事，像是消防人員胡智翔救災時遇瓦斯氣爆臉及手部灼傷，住院觀察6天出院；陳鋐邦於衛生福利部台北醫院護理之家火警救出3人；鄭元凱曾出書「與猛男一起練就6塊腹肌」等，月曆內容呈現消防、警察、護理人員豐富工作樣貌與正面形象。

新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使。（圖／新北市消防局提供）

新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使。（圖／新北市消防局提供）

新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使。（圖／新北市消防局提供）

此次月曆與超商合作，民眾12月2日至15日可以透過超商的手機APP，以299元價格預購，即可拿到免費的大杯熱經典拿鐵一杯。

新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使。（圖／新北市消防局提供）

新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使。（圖／新北市消防局提供）

新北市政府消防局推出「2021消防猛男月曆」，由12名消防人員、3名警察局霹靂小組和1名亞東醫院護理師擔任形象大使。（圖／新北市消防局提供）

(中時新聞網)