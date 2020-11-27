味全龍於今日提交2020年擴編選秀名單，四隊人選分別為中信兄弟吳東融（29歲）、樂天桃猿劉時豪（29歲）、統一7-ELEVEn獅王玉譜（24歲）、富邦悍將陳品捷（29歲）。總教練葉君璋表示，本次擴編選秀除技術層面，也考量球隊隊形需求與球員場上態度，期盼四位「新人」能投入先前的職棒經驗，提升味全龍戰力，為球隊帶來更多貢獻。

在這四位球員中，以剛獲年度最佳二壘手獎的吳東融表現最亮眼，今年一軍出賽87場，2支全壘打，17分打點，打擊率0.288。另外，劉時豪今年出賽24場，42打數敲出1支全壘打，2打點，打擊率0.143；陳品捷出賽22場，39打數敲出2支全壘打，6打點，打擊率0.179；王玉譜出賽3場，戰績0勝0敗1次中繼成功，投1局，防禦率9.00。

味全龍表示，球團將以最大誠意邀請四位球員加盟，期盼他們順利加盟後能發揮最大戰力，為球隊戰績帶來更多驚喜，與味全龍一起實踐創辦人魏應充的理念，為台灣棒球產業發展盡一份力。

味全龍隊將於本週六（11/28）結束為期七週的秋訓，當中包含眾所矚目的龍狀元王維中在秋訓對內賽都有實戰登板。對於秋訓期間球隊不間斷的透過賽事加強，以及豐富的訓練菜單、外籍客座教練指導等，教練團與球員紛紛表示很有幫助，相信對觀念與技巧都有相當大的提升。

在秋訓劃下句點後，球員們持續進行自主訓練，明年一月初搶先在春訓前展開專屬年輕球員的重訓營。

(中時 )