霧峰農會27日舉行【農業、好幸福】農業推廣教育聯合成果展，其中「青農專區」是農會輔導的青農，展示改良農產品。（黃國峰攝）

霧峰農會27日舉行【農業、好幸福】農業推廣教育聯合成果展，「家政專區」手工藝品，不少做工精細，非常吸引人。（黃國峰攝）

霧峰農會27日舉行【農業、好幸福】農業推廣教育聯合成果展，「家政專區」一家政班利用拼布，拼成一幅照片，非常精巧。（黃國峰攝）

霧峰農會推廣教育有成，27日舉辦【農業、好幸福】農業推廣教育聯合成果展，分為「農事青農專區」、「家政專區」、「四健專區」等3大區域，呈現一年來的學習成果。

農會農業推廣工作多樣且繁雜，從食農教育、提供農業技術諮詢到培養農村青年、婦女專業課程與技術，皆屬於農業推廣工作範圍，藉著辦理一年一度的成果展，讓農會推廣人員，及受輔導對象，有著榮耀的象徵。

活動一開始，由家政班300人用舞蹈傳遞「農業、好幸福」揭開序幕，會場旁則是一攤攤的成果展示，有農會輔導的青農、各里產銷班的聯合展示，各式改良農產品，開拓多元市場。

四健專區則應用在地農業資源，發揮農村創意小物推廣地方產業文化，並結合學校推展食農教育，希望將農業的教育，從小紮根，為將來培植更多的農業生力軍。

數量最多、最精彩的是家政專區，由霧峰區20個里，展示各里家政班成員平日所學精心設計的手工皮包、編織籃、拼布包、拼布話及皮雕等各式各樣手工藝品，非常精彩，不少做工精細，非常吸引人，難以想像出自業餘的家政班成員，豐富而多元，展現了農村精彩的活力。

(中時 )