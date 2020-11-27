屏東聖誕節燈飾。(林和生攝)

屏東聖誕節燈飾。(林和生攝)

屏東聖誕節燈飾。(林和生攝)

北國極光降臨屏東！2020屏東聖誕節以青藍色調為基調，將百年屏東公園打造成「極光聖誕村」，光彩絢麗的各主題燈飾加上氣勢磅礡的主燈「極地破冰號」燈光秀，為民眾帶來全台唯一的極光饗宴。

27日晚間在屏東縣長潘孟安領航下，將宣布點燈啟動，活動更精心出動造雪機讓屏東下起冬雪，讓民眾彷彿置身北國極地的獨特感受。

潘孟安表示，去年以金色浪漫為主題，吸引數十萬名遊客到屏東賞燈，如同過年般熱鬧，今年的燈飾、活動依然精彩，連海報、候車亭發揮創意製作成立體互動式，讓活動宣傳多一度的樂趣。歡迎民眾在無法出國期間，到屏東體驗不一樣的聖誕氛圍。

傳播暨國際事務處表示，受疫情影響，所以民眾都在國內旅遊，因此今年屏東聖誕節特別打造「極光聖誕村」，讓民眾到屏東就能「偽出國」過聖誕，享受異國浪漫的極光氣氛。

今年在屏東公園共設置10大主題燈飾及光環境，有高達5米的主燈「極地破冰號」外，還有網美打卡聖地「極光雪原」、「極光大道」；如星空閃耀的「極地星空」及高達6米的「聖誕樹村」等燈飾，而由捕夢網、願望及幸福網羅而成，位於仁愛路及公園路口的「築光所向」也不容錯過。

除此之外，縣府更首次與公園路上的屏東天主堂合作，主動為天主堂牆面製作五座「十字架」造型的燈飾點亮天主堂，並掛上聖家像的畫報，將聖誕氛圍升到最高點。

傳播處指出，除了聖誕燈組外，今年系列活動也充滿巧思，12月每周末及12月24日至27日期間將有一連串的音樂演出、魔術秀、屏東下雪了及親子互動活動，其中還有聖誕打卡牆、聖誕主題拍貼機及相片氣球機，讓民眾現場照下自己的照片，印製在氣球上。

屏東公園27日點燈後，展期到明年3月1日止，活動期間於公園內設置小火車，每月分別搭設咖啡杯、旋轉木馬及海盜船等，只要憑小火車票根，即可免費搭乘。相關系列聖誕活動詳情可上屏東縣政府官網查詢。

(中時 )