頂新越南油案更一審判決昨出爐後，除PTT有不少反萊豬網友大批蔡政府重判頂新是雙標作法，魏應充個人粉絲團昨晚起也陸續湧入大批網友聲援打氣，除有部分網友認為判決太民粹，也有不少網友希望他為支持者保重，堅定走到最後。

頂新製油公司2012年1月起，合法自越南進口大幸福公司豬脂原料油，製成符合國家標準的食用油販售，2014年10月突遭檢方起訴原料油品不具人體食用品質，一審認為檢方未依法盡舉證義務，判決全部被告無罪。二審逆轉改判前董事長魏應充等人重罪，三審部分定讞、部分發回。

昨天台中高分院更一審就本案發回部分，再重判魏應充9年2月徒刑，其中4年4月可易科罰金。頂新製油公司強調17項可證明被告無罪的新證據未獲調查，無法接受判決結果，收到判決書後將上訴。

消息傳出後，不少網友支持法院判決，但也有不少網友因為反萊豬或相信魏應充為人，對這項判決不以為然，除PTT上有不少網友批評蔡政府重判頂新是雙標作法，魏應充的個人粉絲團昨晚起也陸續湧入上千網友按讚或留言。

多數留言網友是為魏應充打氣或質疑判決太民粹，另有不少留言是對魏應充以佛家態度面對司法困境表示佩服或感謝他拿錢幫味全龍迷圓夢，網友Yc Chiu說：「要為那些始終支持您的人保重！」

法律社群也有出現專文評論這次的判決是「機械式地對原二審的事實認定和證據照單全收」，對於新的證據似乎是視而不見，對被告有利或不利的各項事證也未說明取捨理由，未盡法院對於被告有利、不利均要注意的客觀義務，也侵害人民受憲法所保障的公平審判權。

(中時新聞網)