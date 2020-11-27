南韓新冠疫情絲毫不見趨緩，中央防疫對策本部27日表示，截至當天0時，南韓較前一天0時新增569人確診，累計總確診人數達32,887。當局預計本周日（29日）決定是否上調防疫級別。

南韓單日新增病例連續兩天超過500例，防疫部門初步判斷境內疫情已出現第三波流行。與第一、二波流行相比，第三波流行主要以親友聚會、辦公室、補習班、桑拿房等日常生活空間為主要傳播途徑。由於非首都圈地區不斷發生群聚性感染事件，新增病例很可能在今後一段時間內繼續保持增勢。防疫部門認為，若疫情形勢持續嚴峻，單日新增病例很可能破1000例。

南韓中央應急處置本部戰略企劃組長孫映萊27日在例行記者會表示，正在討論加強首都圈和全國各地防疫措施的必要性和具體方案，預計29日決定是否再提高防疫等級。

南韓首都圈24日起實施2級防疫措施，全羅道和江原道部分地區則實施1.5級措施，但疫情並未好轉。南韓近一周社區每日平均新增382.7人確診，接近實施全國防疫2.5級的標準，即單日確診達400至500例。

對於是否將將首都圈的防疫等級上調至2.5級，孫映萊說，從400-500例的標準上研判，防疫升級為時尚早。但他強調，首都圈隨時隨地都有感染風險，呼籲所有民眾取消各種聚會和約會，儘量留在家中。重症床位方面，孫映萊表示，目前國內共有77例危重症患者，60歲以上佔比約20%，床位相對充足。但如果目前的增勢持續2周以上，重症床位可能吃緊。

(中時 )