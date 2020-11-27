台北金融博覽會今日開展，財金公司協同臺灣集中保管結算所、遠傳電信「friDay理財＋」、麻布記帳、CWMoney理財筆記、好好投資、錢管家等6家第三方服務提供者(TSP業者) ，特以「創新、共榮、普惠」為主題，共同展出「開放API-公開資料查詢、消費者資訊查詢」及「金融區塊鏈函證」等新興數位金融服務應用，展示金融與科技跨業交流合作，創新金融服務。

「開放API」改變傳統「數據(DATA)」交換模式，使金融機構與TSP業者得以藉由「數據交換」創造資料價值，共同開拓創新商品及服務，同時消費者也擁有個人資料的主導權，以客戶需求為主軸，營造金融產業、TSP業者及消費者三方互利共榮。

配合金管會「開放銀行」三階段開放政策，財金公司自108年6月起協同金融機構與TSP業者，制訂「開放API」技術及資安標準，規劃建置「開放API平台」，並於108年9月正式上線；大幅節省TSP業者、金融機構系統介接之建置與維護成本，並降低數位創新服務導入門檻，藉此激盪出更多元及創新的新興金融服務。

「開放銀行」第一階段為「公開資料查詢」，目前計有25家金融機構、7家TSP業者加入本階段「開放API平台」服務，截至109年10月止，累計發查交易量約1,430萬筆、平均每月發查交易量約110萬筆。

本次主要展出成果為「開放銀行」第二階段「消費者資訊查詢」之創新服務應用場景，特別邀請6家TSP業者，包含：臺灣集中保管結算所、麻布記帳、CWMoney理財筆記、好好投資、遠傳電信「friDay理財＋」、錢管家等共同展出，相關服務應用包含：查詢台外幣存款帳戶餘額／交易明細、查詢信用卡帳單資訊／交易明細等服務。

在金管會的指導下，財金公司將賡續配合政策，辦理「開放API」第三階段技術及資安標準研訂，攜手業者共同打造金融科技生態環境，期透過「開放API」金融數據共享，進一步落實金融科技創新，推展普惠金融。

展望金融科技新時代，配合政府推動數位化經濟政策，財金公司致力於開拓新興數位金融服務應用，期能藉由便捷、安全的數位化服務，為金融產業注入新的發展動能，簡化及加速金融機構及TSP業者間相互合作與良性發展，藉由創新金融科技服務，拓展普惠金融，嘉惠社會大眾。

(中時 )