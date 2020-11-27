12月將有33家上市公司假借證交所場地自行辦理法人說明會，其中，柏騰（3518）將於12月2日率先開跑。

證交所12月舉行法說會的33家公司包括柏騰2日、嘉泥及台航3日、益航4日、傳奇及新建9日、科風及必應14日、喬福、誠創15日、黑松及第一保16日、達興材料及太設17日、恆大及麗臺18日、四維航及東華21日、寶徠及台硝22日、鳳凰及弘裕23日、全坤建及大成24日、東森及亞翔25日、全友及大魯閣28日、嘉威及櫻花建29日、新美齊及三洋紡30日，以及士紙31日。

證交所指出，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增進投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司應定期在中華民國境內自辦或受邀參加法人說明會。經統計，109年迄目前為止，國內上市公司總計辦理1,768場法人說明會。

證交所指出，防疫期間，建議可透過網路轉播同步收看法人說明會（https://webpro.twse.com.tw）。證交所亦歡迎上市公司與證交所聯繫，免費借用證交所場地辦理法人說明會，以提升公司資訊透明度。

(工商 )