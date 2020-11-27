台灣高鐵（2633）表示，配合中央流行疫情指揮中心發布秋冬防疫專案，自12月1日起旅客進入高鐵車站，包含車站大廳、售票處等非付費區時，即須佩戴口罩，並呼籲旅客享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定。

台灣高鐵表示，旅客於車站停留及乘車期間若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢仍須立即佩戴。

目前台灣高鐵已全面實施旅客進站體溫測量，連續量測2次額溫達37.5℃的旅客，除了將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。旅客自進入高鐵車站、搭車至離站，請一律自備口罩並全程佩戴。依據中央流行疫情指揮中心指引落實執行，敬請旅客遵守相關規定，保護自身與大眾健康安全。

台灣高鐵表示，公司秉持「乘車安全、為您守護」的服務理念，持續配合政府政策實施防疫措施，車站每2小時即消毒一次，並於售票櫃檯、自動售票機及閘門紅外線體溫量測區域，皆劃設「社交距離」參考線，另於旅客動線上廣設消毒酒精，提供旅客使用。

同時，每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，即以酒精進行全面消毒，另每日於收班後再進行一次全車消毒，敬請旅客安心搭乘。

台灣高鐵強調，將依照中央流行疫情指揮中心及政府頒布之最新防疫指引，持續檢視並適時調整相關措施，並透過車站張貼公告、車站及列車上廣播與車廂內跑馬燈等方式加強宣導，敬請旅客配合。

此外，有關台灣高鐵各項防疫措施，可上台灣高鐵企業網站「乘車安全 為您守護」COVID-19（武漢肺炎）防疫專區查詢最新資訊。

(工商 )