時序進入2020年尾聲，玉晶光（3406）選在歲末舉行法說，雖然今年智慧型手機市場雜音不少，但是玉晶光業績依然屹立不搖，雖然玉晶光今年第三季毛利率受到匯損、客戶調整舊有產品價格以及新產品良率有待改善影響，單季毛利率42.3％，較第二季的42.85％，及去年同期的49.27％下滑，但今年前三季累計稅後盈餘仍達到20.57億元，年增35％，換算EPS18.47元，表現仍算是傲視群雄。

雖然迄今市場雜音仍未消弭，但玉晶光董事長陳天慶對前景依然不看淡，不僅為玉晶光今年的表現按讚，認為「今年繳出了不錯的成績」，也對未來充滿信心。

陳天慶表示，依目前客戶需求來看，今年第四季及明年第一季營收有機會比歷年同期來的好，光學鏡頭規格升級技術趨勢沒有變緩，高階手機需求依然暢旺，未來光學產業仍會是熱門行業，並強調玉晶光也會為股東權益做出最大的努力。

為因應客戶訂單需求，玉晶光積極擴產，其中以租賃方式在廈門投資的三座新廠以生產4P至7P鏡頭為主，新廠在今年第三季底已全數投產，預估可增加20％到25％產能，至於台灣台中廠則規畫用來生產VR/AR及手機閃光燈（Flash）鏡片，現廠房仍在興建中，預估最快在明年上半年投產。

(工商 )