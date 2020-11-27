主計總處今（27）日將今年經濟成長預測由1.56％大幅調升至2.54％，並預測明年人均GDP將首度升逾3萬美元。

主計總處今天下午召開國民所得評審會議，完成第三季GDP初步統計，並修正今、明兩年的GDP預測數，雖然第三季民間消費不如預期，但在出口成長帶動下，第三季經濟成長達到3.92％，為104年第二季以來最高。

綜合統計處長蔡鈺泰表示，讓今年經濟成長上修最重要的因素是出口比預期好很多，僅第三季的出口就比預測高出60億美元，因此今年全年經濟成長由1.56％上修至2.54％。

不過，今年民間投資表現就不如預期，全年民間投資成長率由2.41％調降至1.47％。民間消費成長率也由-1.44％調降至-2.52％。

主計總處預測明年經濟成長也將達3.83％，主計長朱澤民表示，在國民所得成長加上匯率升值至28.8的情況下，預測明年每人GDP將升逾3萬美元，達30,038美元，每人GNI也升至30,807美元。

(工商 )